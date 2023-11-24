ФСБ нашла оружие в замаскированном под газовый баллон тайнике

ФСБ обнаружила в ДНР тайник с оружием, замаскированный под газовый баллон

Сотрудники ФСБ обнаружили на территории Донецкой народной республики (ДНР) замаскированный тайник с вооружением, который находился внутри газового баллона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В тайнике были спрятаны два ручных гранатомета РГД-18, гранаты Ф-1 и запалы. ФСБ показала изъятие вооружения.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые вынимают из полого газового баллона вооружение.

22 ноября сотрудники ФСБ нашли тайник с гранатометами для украинских диверсантов под Донецком. Он находился в заброшенном доме, в стене которого был схрон. Из него изъяли гранатометы чешского и шведского производства.