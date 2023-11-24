Дочь российского экс-губернатора отдала мошенникам десятки миллионов рублей

Дочь экс-губернатора Дубровского отдала мошенникам более 160 миллионов рублей

Дочь бывшего губернатора российского региона лишилась квартиры в центре Москвы, а также десятков миллионов рублей из-за мошенников. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

По информации источника, в августе дочери экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анне пришло сообщение об оформлении кредита в одном из банков. Испугавшись, девушка позвонила в банк, однако ей сообщили, что кредита на ее имя нет. На следующий день Дубровской позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и вновь заявил об оформленном ею кредите. Тогда девушка зашла в приложение и увидела уведомление о займе — позже выяснилось, что это была лишь заявка на его получение.

Из-за этой ситуации девушка поверила злоумышленникам и продолжила общение с ними. Впоследствии «сотрудники службы безопасности» переключили ее на «начальство», затем — на «менеджеров Центробанка», которые прислали дочери экс-губернатора фейковые удостоверения сотрудников и «алгоритм действий при мошенничестве». В соответствии с этой инструкцией Дубровская перевела на «безопасный счет» примерно 30 миллионов рублей со своих счетов в двух банках.

Через некоторое время аферисты убедили девушку в том, что ей нужно «фиктивно» продать квартиру в Москве, расположенную на улице Пречистенке, чтобы на жилье не наложили обременение. По их совету Дубровская обратилась в одну из риелторских фирм, нашла покупателей и продала недвижимость за 130 миллионов рублей. После этого все вырученные со сделки деньги она вновь отправила на «безопасный счет».

Общий ущерб, нанесенный Дубровской, оценили более чем в 168 миллионов рублей.

В ноябре также стало известно, что пенсионерка лишилась квартиры и всех сбережений после разговора с мошенником.