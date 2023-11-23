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15:13, 23 ноября 2023Среда обитания

Пенсионерка лишилась квартиры и всех сбережений после разговора с мошенником

Пенсионерка из Хабаровска продала квартиру и отдала миллионы рублей мошенникам

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Хабаровске пожилая женщина осталась без квартиры и всех сбережений после разговора с мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

72-летняя жительница Центрального района Хабаровска обратилась в полицию после того, как за три месяца перечислила злоумышленникам в общей сложности более девяти миллионов рублей. Она рассказала, что в августе ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из крупных банков. Мужчина сообщил, что аферисты, у которых якобы есть доверенность от имени пенсионерки, пытаются похитить деньги с ее счета. Для того чтобы «обезопасить» финансы, «сотрудник банка» предложил хабаровчанке оформить кредит и перевести все сбережения на «безопасный» счет. Испуганная россиянка взяла в банке кредит на 327 тысяч рублей, сняла с вкладов около трех миллионов рублей, а затем отправила всю сумму на указанные мошенником счета.

Через некоторое время пенсионерке позвонил еще один неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил ей, что у неких злоумышленников есть доверенность на совершение сделок с ее квартирой и что скоро жилье будет продано. Поверив ему, россиянка продала недвижимость за шесть миллионов рублей и перевела вырученные деньги на несколько счетов.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Преступников ищут, им грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее в ноябре стало известно, что жительница Пензы поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и 2,5 миллиона рублей.

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      Полина Кислицына
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