Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и денег

Жительница Пензы поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и 2,5 млн рублей

Жительница Пензы поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и денег за нее. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по региону.

В октябре с 65-летней женщиной по телефону связался неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. Он рассказал пенсионерке, что аферисты, у которых якобы есть доверенность от ее имени, пытаются продать ее квартиру. Неизвестный убедил жительницу Пензы, что для того чтобы предотвратить противоправные действия, ей нужно сделать фиктивный договор купли-продажи с целью смены кадастрового номера недвижимости.

«Сотрудник силового ведомства» прислал пенсионерке несколько телефонов агентств недвижимости. Пензячка позвонила по одному из них и договорилась с риелтором о продаже ее квартиры стоимостью 2,5 миллиона рублей. Когда после совершения сделки женщина вернулась домой, с ней вновь связался неизвестный и сообщил, что вырученные от продажи жилья деньги нужно передать «курьеру из Центробанка», чтобы ей гарантированно сменили кадастровый номер объекта. Пенсионерка передала деньги приехавшему к ней неизвестному мужчине и только после этого поняла, что стала жертвой мошенника.

Пострадавшая обратилась в полицию. По факту произошедшего там возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»), подозреваемых ищут.

Днем ранее стало известно, что россиянка лишилась квартиры и накоплений после беседы с «сотрудником МФЦ».