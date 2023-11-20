Россиянка лишилась квартиры и накоплений после беседы с «сотрудником МФЦ»

Жительница Белгорода лишилась жилья и накоплений после разговора с мошенниками

Жительница Белгорода поговорила по телефону с неизвестным, представившимся сотрудником безопасности МФЦ, и лишилась квартиры, а также всех накоплений. Об этом сообщает KP.RU.

Собеседник убедил 57-летнюю женщину продать квартиру. С россиянкой также связывался якобы сотрудник правоохранительных органов. После жительница Белгорода перевела все вырученные от продажи деньги и накопления аферистам — общая сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Специалисты устанавливают личности злоумышленников.

Ранее по похожей схеме единственного жилья лишилась пенсионерка из Тюмени. Неизвестные позвонили женщине, представились сотрудниками Банка России и сообщили, что от ее имени кто-то пытается оформить кредит. Женщина испугалась за безопасность своих средств, взяла кредиты и продала свой дом, а вырученные средства отправила мошенникам.