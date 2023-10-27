Россиянка отдала мошенникам единственное жилье

Пенсионерка из Тюмени отдала мошенникам единственное жилье

Россиянка попалась на уловки мошенников и отдала им единственное жилье. Внимание на ситуацию обратил портал «Тюмень Онлайн».

В июле пенсионерке из Тюмени позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Банка России и сообщили, что кто-то пытается оформить кредит по доверенности от ее имени, и чтобы не лишиться своих сбережений, женщине нужно срочно сделать встречную заявку по кредиту.

«Мне говорит некий Науменко, что надо прийти в банк ВТБ, посмотреть, ведут ли себя сотрудники как-то подозрительно, обсуждают ли что-то. Потом говорит: "Возьмете потребительский кредит, сколько дадут. Если будут спрашивать, то скажите, что на ремонт дома". Дали 350 тысяч. Дали легко! Еще в придачу добавили кредитную карту», — рассказала тюменка. После этого ее попросили срочно взять еще два кредита, и в результате женщине выдали 750 тысяч рублей. Чтобы пенсионерка поверила им, они прислали ей фальшивые документы из Банка России с данными главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Затем, чтобы «уберечь» женщину, злоумышленники убедили ее отправить полученные деньги на специальный счет. Для удобства перемещений они даже заказывали ей такси. После перевода средств россиянке позвонил «зампрокурора» Тюменской области, который предупредил ее, что о произошедшем нельзя никому рассказывать, иначе ее ждет наказание и арест на 15 суток.

Через короткое время с женщиной вновь связались мошенники и рассказали, что ее дом якобы выставлен на продажу, а затем прислали в личные сообщения социальной сети «Одноклассники» фотографию улицы, где видно ее жилье. Они заверили расстроенную и напуганную новостями женщину, что ей нужно самой выставить дом на продажу, чтобы спасти имущество, и дали контакты тех, с кем нужно связаться, чтобы быстрее продать недвижимость. Вскоре после этого к тюменке приехали два сотрудника риелторского агентства и оценили дом и большой земельный участок в 2,5 миллиона рублей. Когда нашелся покупатель недвижимости, сделку провели через знакомого нотариуса.

Затем получившей деньги за продажу дома россиянке вновь позвонили аферисты и сообщили, что ей нужно перевести средства на разные счета. Сделав то, что попросили неизвестные, пенсионерка стала звонить и писать представителям Центробанка, однако ей никто не ответил, а в соцсетях ее заблокировали. Тогда женщина поняла, что она стала жертвой мошенников.

Тюменка обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело. Однако, несмотря на то, что имена некоторых злоумышленников известны, расследование не продвигается. Юристы помогли россиянке оформить иск о признании сделки о купле-продаже жилья недействительной, но пока сделка не аннулирована, дом все еще принадлежит новому хозяину. Пенсионерка продолжает жить там, но ее могут выселить в любой момент на законных основаниях.

В сентябре стало известно, что россиянка поговорила с мошенниками и стала бездомной.