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19:00, 24 ноября 2023Мир

ЕС и Канада решили активизировать взаимодействие по антироссийским санкциям

Евросоюз и Канада активизируют взаимодействие по антироссийским санкциям

Фото: Blair Gable / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Канада решили активизировать взаимодействие по антироссийским санкциям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги саммита, состоявшегося в Канаде.

Отмечается, что Брюссель и Оттава активизируют усилия в борьбе с мерами по обходу ограничений против России. Евросоюз совместно с канадскими властями также подтвердили намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военные поставки и подготовку солдат.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада направит Украине военную помощь в виде винтовок и патронов. «Сегодня я объявляю, что Канада передаст [Украине] свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов», — сказал он.

По его словам, Канада и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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