Евросоюз и Канада активизируют взаимодействие по антироссийским санкциям

Европейский союз (ЕС) и Канада решили активизировать взаимодействие по антироссийским санкциям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги саммита, состоявшегося в Канаде.

Отмечается, что Брюссель и Оттава активизируют усилия в борьбе с мерами по обходу ограничений против России. Евросоюз совместно с канадскими властями также подтвердили намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военные поставки и подготовку солдат.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада направит Украине военную помощь в виде винтовок и патронов. «Сегодня я объявляю, что Канада передаст [Украине] свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов», — сказал он.

По его словам, Канада и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Киеву.