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18:36, 24 ноября 2023Мир

Канада пообещала передать Украине военную помощь

Трюдо заявил, что Канада передаст Украине 11 тысяч винтовок и от 9 млн патронов

Фото: Blair Gable / Reuters

Канада направит Украине военную помощь в виде винтовок и патронов, пообещал премьер-министр Джастин Трюдо. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня я объявляю, что Канада передаст [Украине] свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов», — заявил он.

По его словам, Канада и Европейский союз продолжат оказывать военную поддержку Киеву.

Ранее в России обвинили Украину и Канаду в прославлении нацистов. Чествование эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в Оттаве является лишь верхушкой айсберга, отметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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      Виктория Кондратьева
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