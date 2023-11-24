Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на границе Польши и Украины

В ЕК заявили, что не хотят вмешиваться в ситуацию на границе Польши и Украины

Европейская комиссия (ЕК) не хочет вмешиваться в ситуацию на границе Польши и Украины, но согласна содействовать переговорам двух сторон. Об этом заявил представитель ЕК Адальберт Янз, передает РИА Новости.

«Наша задача — содействовать дискуссии между Польшей и Украиной», — заявил Янз в ответ на вопрос журналистов о ситуации на границе двух стран.

Он также не ответил на вопрос, получала ли ЕК письмо от украинской стороны с предложениями Польше урегулировать пограничный вопрос.

Ранее стало известно, что польские власти прислушаются к требованиям протестующих перевозчиков на границе с Украиной. Соответствующее решение могут принять в декабре, рассказал вице-президент польского аналитического центра Warshaw Enterprise Institute Себастьян Стодолак в интервью изданию Kyiv Independent.