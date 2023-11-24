Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 24 ноября 2023Мир

Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на границе Польши и Украины

В ЕК заявили, что не хотят вмешиваться в ситуацию на границе Польши и Украины

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) не хочет вмешиваться в ситуацию на границе Польши и Украины, но согласна содействовать переговорам двух сторон. Об этом заявил представитель ЕК Адальберт Янз, передает РИА Новости.

«Наша задача — содействовать дискуссии между Польшей и Украиной», — заявил Янз в ответ на вопрос журналистов о ситуации на границе двух стран.

Он также не ответил на вопрос, получала ли ЕК письмо от украинской стороны с предложениями Польше урегулировать пограничный вопрос.

Ранее стало известно, что польские власти прислушаются к требованиям протестующих перевозчиков на границе с Украиной. Соответствующее решение могут принять в декабре, рассказал вице-президент польского аналитического центра Warshaw Enterprise Institute Себастьян Стодолак в интервью изданию Kyiv Independent.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      В США известного врача уволили за посты о конфликте Израиля и ХАМАС

      Доходы голландского клуба от продажи пива превысили выручку с трансферов

      Известная российская певица рассказала о выигранной на шоу квартире

      В Нидерландах призвали Вилдерса смягчить политику по ЕС для создания коалиции

      Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей благодаря ошибке работника закусочной

      В США предрекли интервенцию НАТО на Западную Украину

      Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

      ВМФ России получит подлодку «Можайск» в ноябре

      Рок-певица поделилась впечатлениями от материнства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости