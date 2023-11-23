В Польше сообщили о важном решении по Украине

KI: Польша прислушается к требованиям протестующих перевозчиков по Украине

Польские власти прислушаются к требованиям протестующих перевозчиков на границе с Украиной. Соответствующее решение могут принять в декабре, рассказал вице-президент польского аналитического центра «Warshaw Enterprise Institute» Себастьян Стодолак в интервью изданию Kyiv Independent.

«Важные решения (по ситуации на границе), вероятно, будут приняты в декабре. Можно предположить, что новое правительство (Польши) захочет найти дружелюбное решение, но оно обратит внимание на голоса польских перевозчиков», — подчеркнул эксперт.

При этом Стодолак признался, что на данный момент польских политиков больше волнуют не протесты дальнобойщиков, а формирование нового правительства после поражения правящей партии «Право и справедливость» на парламентских выборах.

Другие собеседники издания обратили внимание на то, что доминирование украинских перевозчиков на транспортном рынке было вызвано внешними причинами. Компании опасаются отправлять польских водителей в украинские города далеко от границы из-за военных действий. Поляки нередко возвращаются домой без обратного груза, уточнили источники.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники устроили митинг на границе с Польшей в ответ на блокировку въезда в страну. Акцию организовали члены общественной организации «Международные автомобильные перевозчики Украины». К ней присоединились перевозчики вместе с транспортом.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для перевозчиков с Украины и ограничить их количество.

Ранее стало известно, что Украина в результате протестов польских перевозчиков потеряла более 400 миллионов евро.