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20:18, 21 ноября 2023Бывший СССР

Украинские перевозчики устроили митинг на границе с Польшей

«Укринформ»: перевозчики с Украины устроили митинг на границе с Польшей

Кадр: видео Telegram-канал Укрінформ | Новини України

Украинские пограничники устроили митинг на границе с Польшей в ответ на блокировку въезда в страну. Об этом сообщает издание «Укринформ».

Акцию организовали члены общественной организации «Международные автомобильные перевозчики Украины». К ней присоединились перевозчики вместе с транспортом. В общей сложности к госгранице приехали более 30 грузовиков.

В сообщении говорится, что украинцы не планируют блокировать движение всего автотранспорта и не собираются препятствовать работе контрольно-пропускного пункта. Протестующие предупредили, что митинг продлится до 22:00 (совпадает с мск).

Ранее поляк, участвующий в блокировке фур, пригрозил украинским перевозчикам топором. Он убрал его, обнаружив съемку видеокамеры. Украинские перевозчики стали возмущаться, вышли из транспорта, взяли топор и выкинули его за обочину.

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      Алевтина Запольская
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