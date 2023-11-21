«Страна.ua»: поляк пригрозил украинским перевозчикам топором

Поляк, участвующий в блокировке фур на польско-украинской границе, пригрозил украинским перевозчикам топором. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Он подошел к одной из фур с топором в руках, но заметил, что его снимают на камеру и отнес топор подальше, оставив его возле машины.

Украинские перевозчики стали возмущаться, вышли из транспорта, взяли топор и выкинули его за обочину. При этом они убеждали поляка, что так себя вести нельзя и Польша должна быть благодарна Украине.

Ранее поляки начали блокировать проходы на границе с Украиной, требуя защитить рынок от недобросовестной конкуренции со стороны Украины. В польской прессе протесты назвали «транспортной войной».

