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17:14, 24 ноября 2023Экономика

Финансист предсказал курс рубля к весне

Финансист Разуваев: курс рубля к весне составит 70-75 за доллар
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Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

В следующем году стоимость российской валюты может установиться на уровне 70-75 рублей за доллар. Такой прогноз в разговоре с NEWS.ru озвучил финансист и член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«По моим прогнозам, к президентским выборам 2024 года рубль будет стоить не 80, а все 70-75 за доллар. Правда, это также станет точкой разворота», — сказал финансовый эксперт.

Выборы президента России пройдут в следующем году, но их точную дату еще не объявляли. По словам источника РИА Новости в парламенте, Совет Федерации может озвучить примерные сроки в середине декабря. Пока предположительной датой проведения президентских выборов называют 17 марта 2024 года.

Ранее курс доллара к отечественной валюте до конца года спрогнозировал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В ноябре-декабре 2023 года он будет держаться на уровне 93 рублей, предположил экономист. Такая цифра, по его словам, не вызывает волнений по части исполнения бюджета следующего года.

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      Лилиана Набиуллина
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