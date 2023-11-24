Германия продлила украинцам статус беженцев до 2025 года

МВД Германии сообщило о продлении украинцам статуса беженцев до марта 2025 года

Германия продлила украинцам статус беженцев и виды на жительство до 4 марта 2025 года. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) ФРГ, сообщает Reuters.

В заявлении ведомства говорится, что верхняя палата немецкого парламента одобрила указ министерства. Это означает, что гражданам Украины не нужно подавать документы о продлении их статуса проживания, и никаких связанных с этим встреч с миграционными властями не требуется.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин направит Киеву новый пакет помощи в размере 1,3 миллиарда евро. По словам министра, в новый пакет войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды.