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15:52, 24 ноября 2023Мир

Германия продлила украинцам статус беженцев до 2025 года

МВД Германии сообщило о продлении украинцам статуса беженцев до марта 2025 года
СюжетМинобороны:

Фото: Florian Wehde / Unsplash

Германия продлила украинцам статус беженцев и виды на жительство до 4 марта 2025 года. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) ФРГ, сообщает Reuters.

В заявлении ведомства говорится, что верхняя палата немецкого парламента одобрила указ министерства. Это означает, что гражданам Украины не нужно подавать документы о продлении их статуса проживания, и никаких связанных с этим встреч с миграционными властями не требуется.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин направит Киеву новый пакет помощи в размере 1,3 миллиарда евро. По словам министра, в новый пакет войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды.

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      Семен Александров
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