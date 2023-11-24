Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:56, 24 ноября 2023Из жизни

Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей благодаря ошибке работника закусочной

Житель США выиграл в лотерею $300 тысяч из-за ошибки сотрудника закусочной

Фото: Unsplash

В США мужчина выиграл в лотерею и разбогател на 300 тысяч долларов (26,5 миллиона рублей) благодаря ошибке работника его любимой закусочной при распечатке билета. Об этом сообщает New York Post.

60-летний житель штата Иллинойс Майкл Сопейстал регулярно обедал в кафе на границе со штатом Мичиган, и однажды решил купить там лотерейный билет. Он попросил дать ему билет на 10 розыгрышей, однако сотрудник случайно распечатал билет с возможностью выбрать 10 разных наборов чисел на один розыгрыш. Сопейстал не стал скандалить и решил сыграть тем билетом, который есть.

Утром американец проверил результаты тиража и понял, что выиграл. Согласно правилам лотереи, он мог получать по 25 тысяч долларов в год до конца жизни, или взять единовременную выплату. Сопейстал выбрал второй вариант и стал обладателем 300 тысяч долларов.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Американец признался, что выбор дался ему нелегко, и над вариантом выплат он размышлял несколько дней. Также неизвестно, знает ли сотрудник закусочной, что клиент выиграл крупную сумму благодаря его оплошности.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга, который работает обычным строителем, выиграл в лотерею 16,7 миллиона рублей. Николай Шевелев купил три билета праздничного 1516-го тиража, посвященного дню рождения лотереи.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      В США известного врача уволили за посты о конфликте Израиля и ХАМАС

      Доходы голландского клуба от продажи пива превысили выручку с трансферов

      Известная российская певица рассказала о выигранной на шоу квартире

      В Нидерландах призвали Вилдерса смягчить политику по ЕС для создания коалиции

      Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей благодаря ошибке работника закусочной

      В США предрекли интервенцию НАТО на Западную Украину

      Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

      ВМФ России получит подлодку «Можайск» в ноябре

      Рок-певица поделилась впечатлениями от материнства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости