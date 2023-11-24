Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей благодаря ошибке работника закусочной

Житель США выиграл в лотерею $300 тысяч из-за ошибки сотрудника закусочной

В США мужчина выиграл в лотерею и разбогател на 300 тысяч долларов (26,5 миллиона рублей) благодаря ошибке работника его любимой закусочной при распечатке билета. Об этом сообщает New York Post.

60-летний житель штата Иллинойс Майкл Сопейстал регулярно обедал в кафе на границе со штатом Мичиган, и однажды решил купить там лотерейный билет. Он попросил дать ему билет на 10 розыгрышей, однако сотрудник случайно распечатал билет с возможностью выбрать 10 разных наборов чисел на один розыгрыш. Сопейстал не стал скандалить и решил сыграть тем билетом, который есть.

Утром американец проверил результаты тиража и понял, что выиграл. Согласно правилам лотереи, он мог получать по 25 тысяч долларов в год до конца жизни, или взять единовременную выплату. Сопейстал выбрал второй вариант и стал обладателем 300 тысяч долларов.

Американец признался, что выбор дался ему нелегко, и над вариантом выплат он размышлял несколько дней. Также неизвестно, знает ли сотрудник закусочной, что клиент выиграл крупную сумму благодаря его оплошности.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга, который работает обычным строителем, выиграл в лотерею 16,7 миллиона рублей. Николай Шевелев купил три билета праздничного 1516-го тиража, посвященного дню рождения лотереи.

