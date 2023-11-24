Губернатор Волгоградской области прокомментировал атаку ВСУ

Волгоградский губернатор Бочаров: после атаки дронов ВСУ никто не пострадал

В результате попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Волгоградскую область пострадавших и разрушений нет. Произошедшее прокомментировал губернатор российского региона Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале областной администрации.

«Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА», — сообщил он, добавив, что разрушений также не зафиксировано.

Всего за минувшую ночь, по данным Минобороны, над территорией Россией сбили 16 беспилотников. 13 дронов поразили над Крымом, еще три — над территорией Волгоградской области. Украина пыталась ударить по регионам России беспилотниками самолетного типа, в оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на пятницу, 24 ноября, движение транспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали. Его возобновили спустя почти 20 минут, при этом причины не назывались.

