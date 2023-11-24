Военное крыло ХАМАС подтвердило передачу заложников Красному Кресту

Военное крыло радикальной палестинской группировки ХАМАС бригады «Аль-Кассам» подтвердило передачу заложников, захваченных в Израиле 7 октября, сотрудникам Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Акса».

«Бригады "Аль-Кассам" завершили передачу заложников оккупанта (Израиля — прим. «Ленты.ру») сотрудникам Красного Креста», — сказано в публикации.

Ранее газета The Times of Israel со ссылкой на чиновника сообщила, что первые израильские заложники выехали из Газы. Отмечается, что они сели в машины скорой помощи и направляются к КПП Рафах.

Освобожденных решил принять Египет. Уточняется, что посреднические усилия Египта привели к освобождению 12 тайских заложников и 13 израильтян.