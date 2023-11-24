Times of Israel: 13 израильских заложников переданы МККК, они выехали из Газы

Первые израильские заложники выехали из Газы. Об их передаче пишет The Times of Israel со ссылкой на чиновника.

«Первая группа израильских заложников сейчас находится в руках сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они сели в машины скорой помощи и направляются к КПП Рафах для выезда из Газы. Это лишь первый из четырех этапов освобождения заложников, сказано в материале.

Ранее Египет решил принять израильских заложников после их освобождения из плена ХАМАС. Уточняется, что посреднические усилия Египта привели к освобождению 12 тайских заложников и 13 израильтян.