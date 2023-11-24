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17:51, 24 ноября 2023Мир

Первые израильские заложники выехали из Газы

Times of Israel: 13 израильских заложников переданы МККК, они выехали из Газы

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Первые израильские заложники выехали из Газы. Об их передаче пишет The Times of Israel со ссылкой на чиновника.

«Первая группа израильских заложников сейчас находится в руках сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они сели в машины скорой помощи и направляются к КПП Рафах для выезда из Газы. Это лишь первый из четырех этапов освобождения заложников, сказано в материале.

Ранее Египет решил принять израильских заложников после их освобождения из плена ХАМАС. Уточняется, что посреднические усилия Египта привели к освобождению 12 тайских заложников и 13 израильтян.

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      Анастасия Заикина
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