Египет решил принять израильских заложников после их освобождения ХАМАС

Reuters: Египет примет часть израильских заложников, которых освободит ХАМАС

Египет решил принять часть израильских заложников, которые будут освобождены радикальным палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения о перемирии и обмене заложниками с Израилем и посредниками Катаром и Египтом. Об этом сообщает Reuters.

«Посреднические усилия Египта привели к освобождению 12 тайских заложников и 13 израильтян, включая женщин и детей, удерживаемых ХАМАС», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала. Отмечается, что в сторону южного Израиля была выпущена ракета, которую успели перехватить, но сирены прозвучали в эвакуированных южных израильских городах Киссуфим и Эйн-ха-Шлоша.