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12:13, 24 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала

Newsweek: ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении перемирия через 15 минут после начала

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала. Об этом сообщает Newsweek cо ссылкой на пресс-секретаря израильской армии.

Сообщается, что в 7:15 (8:15 по московскому времени), спустя 15 минут после вступления в силу режима прекращения огня была выпущена ракета в сторону южного Израиля, которая была перехвачена. Сирены прозвучали в эвакуированных южных израильских городах Киссуфим и Эйн-ха-Шлоша.

Отмечается, что пока неясно, какая группировка несет ответственность за предполагаемый запуск ракеты. При этом ранее ЦАХАЛ заявлял, что ХАМАС несет ответственность за любые нападения из сектора Газа на юг Израиля, поскольку он имеет влияние на другие местные группировки боевиков.

Четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС вступило в силу 24 ноября в 7 часов утра (8:00 по московскому времени). Ожидается, что в ближайшее время из израильских тюрем будут выпущены несколько палестинцев в обмен на освобождение боевиками ХАМАС первой группы пленных израильтян.

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      Семен Александров
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