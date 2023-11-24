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01:42, 24 ноября 2023Мир

Россия призвала США вернуться к СВПД по иранской ядерной программе

Постпредство РФ в Вене призвало США вернуться к СВПД по ядерной программе Ирана
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: РИА Новости

Россия призывает США и страны Евротройки (Франция, ФРГ и Великобритания) к возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Telegram-канал дипломатической миссии.

По его словам, Западу необходимо прекратить попытки помешать сотрудничеству Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). «Призываем США и европейскую тройку вместо попыток сорвать или помешать взаимодействию Ирана и МАГАТЭ направить энергию на восстановление СВПД», — подчеркнул Ульянов.

По его мнению, это создаст благоприятные условия для встречных шагов со стороны Тегерана.

Ранее стало известно, что США смогут вернуться в СВПД только в том случае, если ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций (ООН) получат полный доступ к ядерным объектам Ирана и завершат свой отчет о ядерных испытаниях Тегерана.

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      Марина Совина
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