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05:04, 1 ноября 2023Мир

В США назвали два условия возвращения к иранской ядерной сделке

В конгрессе США заявили о двух условиях возвращения к иранской ядерной сделке
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

США смогут вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) только в том случае, если ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций (ООН) получат полный доступ к ядерным объектам Ирана и завершат свой отчет о ядерных испытаниях Тегерана. Соответствующие тезисы содержатся в новом законопроекте, представленном на рассмотрение конгресса США. «Лента.ру» изучила текст проекта закона.

Инициативу предлагается назвать «Закон о ядерной проверке Ирана». Автором проекта выступила член Республиканской партии, конгрессвумен Лиза Макклейн.

«Несмотря на любые другие положения закона, Соединенные Штаты не могут стать стороной Совместного всеобъемлющего плана действий или любого другого соглашения с Ираном, касающегося ядерной программы Ирана, до тех пор, пока президент не подтвердит конгрессу, что ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций (1) получили полный доступ ко всем ядерным объектам Ирана; (2) завершили свой всеобъемлющий отчет, касающийся ядерных объектов Ирана», — говорится в ее законопроекте.

16 сентября МАГАТЭ заявило об отзыве аккредитации у нескольких инспекторов, которые проверяют ядерные объекты Ирана в соответствии с Соглашением о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани напомнил о праве отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.

15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением о том, что Москва осуждает стремление Британии, ФРГ и Франции нарушить требования СВПД и резолюции Совбеза ООН. По ее словам, если настрой трех стран Европы реализуется, будет «нанесен сокрушительный удар по перспективам восстановления "ядерной сделки"».

В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, США, Германия, Франция и Иран заключили ядерную сделку. Она подразумевала снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В 2018 году, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, страна заявила о выходе из СВПД и восстановлении ограничений против Тегерана.

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      Кирилл Садовский
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