Евросоюз забеспокоился из-за решения Ирана об отзыве МАГАТЭ

ЕС призвал Иран пересмотреть решение об отзыве инспекторов МАГАТЭ

Евросоюз выразил обеспокоенность решением Ирана об отзыве аккредитации инспекторов МАГАТЭ и призвал пересмотреть это решение. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение иранских властей повлияет на способность МАГАТЭ проводить мониторинг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), исходя из чего ЕС рассчитывает на его незамедлительный пересмотр.

16 сентября МАГАТЭ заявило об отзыве аккредитации у нескольких инспекторов, которые проверяют ядерные объекты Ирана в соответствии с Соглашением о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани напомнил о праве отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.

15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением о том, что Москва осуждает стремление Британии, ФРГ и Франции нарушить требования СВПД и резолюции Совбеза ООН. По ее словам, если настрой трех стран Европы реализуется, будет «нанесен сокрушительный удар по перспективам восстановления "ядерной сделки"».

В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, США, Германия, Франция и Иран заключили ядерную сделку. Она подразумевала снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В 2018 году, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, страна заявила о выходе из СВПД и восстановлении ограничений против Тегерана.