Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:46, 24 ноября 2023Ценности

Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии

Ирина Шейк

Ирина Шейк. Фото: Yara Nardi / Reuters

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 37-летняя манекенщица запечатлена в комплекте нижнего белья, который состоит из трусов с высокой посадкой и бюстгальтера с глубоким декольте. Для съемки, автором которого является немецкий фотограф Петер Линдберг, она также надела рубашку и приспустила ее, обнажив плечи.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой в платье длины мини и полупрозрачной кофте.

Ранее Ирина Шейк снялась в откровенном образе для модного бренда Zara. Манекенщица позировала в классическом черном костюме и оформленной глубоким декольте жилетке белого цвета. На время съемки знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Пневмония, остановка дыхания и поражение мозга. В России вспышка коклюша. Что это за болезнь и чем она опасна?

      Латвия обвинила Россию и Белоруссию в использовании мигрантов в качестве оружия

      Роспотребнадзор объяснил важность употребления рыбы

      В МИД пообещали ответ России на присоединение Молдавии к санкциям ЕС

      Путин заявил о значимости ИИ для человечества

      Ученые рассказали о последствиях отказа от чайной ложки соли в день

      Съевших газон коров задержали

      Раскрыто истинное отношение жителей Кипра к россиянам

      Казахстан опроверг планы поставки военной техники в Армению

      Живущей в Канаде россиянке дали срок за фейки о Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости