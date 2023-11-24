История о высаженном на трассе в мороз из маршрутки подростке оказалась выдумкой

РИА Новости: подросток из Омской области выдумал, что его выгнали из маршрутки

Подросток из Омской области, который рассказал, что его высадили на из маршрутки на трассе в мороз из-за отказа уступить женщине место, признался, что выдумал эту историю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

После разговора по телефону с матерью 16-летнего юношу забрали родственники, они обратились в полицию. Там он рассказал, что соврал, поскольку задержался в городе после учебы, чтобы увидеться с друзьями.

«Есть видео со звуком из салона маршрутки, где мальчика никто не трогает, не просит уступить место и тем более не выгоняет. Он сам просит остановить маршрутку на развилке, где якобы должны были ждать его друзья, и выходит», — заявил собеседник агентства.

В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка. Ее ход контролирует прокуратура Омской области.

23 ноября ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Татьяну Булихову сообщил, что подростка высадили из автобуса в мороз в восьми километрах от населенного из-за того, что он отказался уступить место пенсионерке. По словам мальчика, он не уступил место из-за боли в животе.