Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:05, 24 ноября 2023Россия

История о высаженном на трассе в мороз из маршрутки подростке оказалась выдумкой

РИА Новости: подросток из Омской области выдумал, что его выгнали из маршрутки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Подросток из Омской области, который рассказал, что его высадили на из маршрутки на трассе в мороз из-за отказа уступить женщине место, признался, что выдумал эту историю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

После разговора по телефону с матерью 16-летнего юношу забрали родственники, они обратились в полицию. Там он рассказал, что соврал, поскольку задержался в городе после учебы, чтобы увидеться с друзьями.

«Есть видео со звуком из салона маршрутки, где мальчика никто не трогает, не просит уступить место и тем более не выгоняет. Он сам просит остановить маршрутку на развилке, где якобы должны были ждать его друзья, и выходит», — заявил собеседник агентства.

В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка. Ее ход контролирует прокуратура Омской области.

23 ноября ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Татьяну Булихову сообщил, что подростка высадили из автобуса в мороз в восьми километрах от населенного из-за того, что он отказался уступить место пенсионерке. По словам мальчика, он не уступил место из-за боли в животе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы

      В ЛНР рассказали о растущих потерях ВСУ из-за холодов

      В Госдуме призвали проверять заключенных до отправки на СВО и помилования

      Россиянам дали совет по выбору между китайскими и иранскими авто

      Бывшую 39-летнюю модель заметили на отдыхе в бикини

      В Британии заявили о стремлении Запада к миру на Украине

      Китай вошел в топ крупнейших поставщиков виски в Россию

      Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов

      На Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией

      Минобороны заявило о поражении 16 дронов над Крымом и Волгоградской областью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости