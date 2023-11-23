Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 23 ноября 2023Россия

В России подростка вытолкали из автобуса посреди трассы за отказ уступить место

В Омской области подростка высадили из автобуса в мороз за отказ уступить место

Фото: finwal89 / Shutterstock / Fotodom

В Омской области подростка высадили из автобуса в мороз из-за того, что он отказался уступить место пенсионерке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Татьяну Булихову.

Один из пассажиров силой вытолкал подростка из салона в восьми километрах от населенного пункта. Россиянину пришлось дожидаться, когда за ним приедут родственники.

По словам мальчика, он не уступил место из-за боли в животе. Когда его высадили из автобуса, на улице было около минус десяти градусов.

Ранее в Саратове 11-летнюю девочку заставили трижды оплатить проезд, после чего высадили из транспорта в метель. Контролер принял данное решение из-за того, что терминал не смог сразу произвести списание денежных средств.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ поймала украинского агента. Он готовил теракт против российского офицера и маскировался под курьера

      Россиянин повредил мемориальные доски и попал под статью

      Российский депутат потребовал поднять тарифы на проезд в автобусах

      Находка в мочевом пузыре пациента удивила врачей в Подмосковье

      Для McDonald's в Казахстане нашли новое название

      Названы способы сэкономить на счетах за воду

      Стилистка посоветовала избавиться от шести вещей в гардеробе

      Сидевший с Путиным на параде Победы ветеран получил перелом нескольких ребер

      Россиянин запер в квартире и избивал отказавшую ему в сексе девушку

      Правозащитники сообщили о расширении репрессий против мечетей в Китае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости