В России подростка вытолкали из автобуса посреди трассы за отказ уступить место

В Омской области подростка высадили из автобуса в мороз за отказ уступить место

В Омской области подростка высадили из автобуса в мороз из-за того, что он отказался уступить место пенсионерке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Татьяну Булихову.

Один из пассажиров силой вытолкал подростка из салона в восьми километрах от населенного пункта. Россиянину пришлось дожидаться, когда за ним приедут родственники.

По словам мальчика, он не уступил место из-за боли в животе. Когда его высадили из автобуса, на улице было около минус десяти градусов.

Ранее в Саратове 11-летнюю девочку заставили трижды оплатить проезд, после чего высадили из транспорта в метель. Контролер принял данное решение из-за того, что терминал не смог сразу произвести списание денежных средств.