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19:05, 20 ноября 2023Россия

11-летнюю россиянку трижды заставили оплатить проезд и высадили в метель

В Саратове ребенка вынудили трижды оплатить билет, но все равно высадили

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Саратове 11-летнюю девочку вынудили трижды оплатить билет, но все равно высадили из транспорта во время метели. Об этом сообщает портал «Версия-Саратов».

Как сообщило издание, о случившемся рассказала мать ребенка, обратившаяся в редакцию. По ее словам, банковский терминал не смог списать оплату за проезд, из-за чего контролер еще два раза заставила пассажирку оплатить проезд, но в итоге все равно высадила, несмотря на то, что на улице была сильная метель.

Позже выяснилось, что на карте ребенка хватало денег, и списания произошли все три раза, а неисправен был именно терминал транспортной компании. «Версия-Саратов» уточняет, что мать россиянки предоставила подтверждение списаний.

Был ли установлен контролер, нарушивший закон, запрещающий ссаживать детей за неоплаченный проезд, не уточняется. В администрации города не комментировали случившееся.

Ранее сообщалось, что в Красноярске кондуктор высадила 11-летнего ребенка из автобуса, из-за чего он пять остановок шел пешком по морозу. Закон о запрете высаживать не достигших 16-летнего возраста детей-безбилетников из общественного транспорта действует в России с 2021 года.

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      Марк Леонов
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