Известная российская певица рассказала о выигранной на шоу квартире

Виктория Дайнеко рассказала о квартире, выигранной на шоу «Фабрика звезд»

Известная российская певица Виктория Дайнеко в интервью для шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» рассказала, что выиграла квартиру в популярном телешоу «Фабрика звезд». Выпуск доступен на YouTube.

Дайнеко задали вопрос о том, действительно ли ей выдали квартиру за победу в «Фабрике звезд». Та подтвердила эту информацию, однако отметила, что получить обещанный приз удалось не сразу. «Долго мурыжили, долго мурыжили. Помню, что тогда Игорь Матвиенко просто решил, что типа как-то они делили эту квартиру напополам, продюсерский центр вместе с каналом, и он сказал: "Мы тебе просто сейчас дадим деньги, а с каналом разберемся сами". И они реально дали мне деньги, и я купила на них квартиру», — поделилась воспоминанием певица.

На полученные за победу в шоу деньги Дайнеко купила «однушку» площадью 24 квадратных метра у МКАДа, на улице Холмогорской. «Я действительно ее достаточно долго ждала, но я так ею гордилась», — призналась артистка. Она переехала туда в 2006 году после ремонта.

«Я помню, как я мучила своих строителей, я сказала: "Так, у меня такого-то числа декабря будет съемка в этой квартире. Ничего знать не хочу, давайте мне ее сдавайте". И они не спали, не ели, бедолаги, трудились вообще в поте лица, чтобы сдать мне ее вовремя. Но они сделали это», — сообщила певица.

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