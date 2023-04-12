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17:41, 12 апреля 2023Среда обитания

Актер из «Папиных дочек» рассказал о жизни на выигранные в шоу деньги

Актер Константинов рассказал, что жил на деньги, выигранные в реалити-шоу «Голод»

Кадр: Сериал «Папины дочки» / СТС

Российский актер Александр Константинов, исполнивший одну из ролей в сериале «Папины дочки», рассказал, что в начале 2000-х годов жил на деньги, которые выиграл в реалити-шоу «Голод». Подробностями он поделился в интервью StarHit.

Актер уточнил, что в качестве приза получил пожизненное ежемесячное обеспечение в тысячу долларов. Он подтвердил, что продолжает получать эти деньги и сейчас. Первое время после шоу Константинов жил только на них.

«Было время, когда эти деньги были единственными. Первые два года они помогали мне платить за съемную квартиру и учиться на платном курсе в Щукинском училище. Да и сейчас они порой бывают нелишними», — отметил актер.

Ранее российский стилист Александр Рогов рассказал, что после переезда в Москву первое время жил в коммунальной квартире своего родственника. Рогов переехал в столицу из Тулы.

Нина Ташевская
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