Стилист Рогов рассказал о жизни в коммуналке

Стилист Александр Рогов рассказал, что первое время в Москве жил в коммуналке у дяди

Российский стилист Александр Рогов рассказал, что после переезда в Москву первое время жил в коммунальной квартире своего родственника. Он поделился подробностями в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», выпуск которого опубликован на YouTube.

Рогов переехал в столицу из Тулы. Он признался, что первое время ему было страшно в городе. Рогов поселился у своего дяди в коммунальной квартире, однако вскоре был вынужден переехать из-за других жильцов.

«Я жил в коммуналке у какого-то нашего дяди. И вызвали полицию. Меня с полицией вытаскивали, потому что все в этой коммуналке решили, что я приехал забрать эту комнату. Меня там куда-то выгнали», — рассказал стилист.

Ранее российский и эстонский актер театра и кино Кирилл Кяро рассказал, что во время учебы в театральном училище в Москве жил в общежитии. Он отметил, что заселение заняло у него около месяца, так как он долго не мог найти коменданта.