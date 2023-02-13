Российский актер рассказал о жизни в общежитии

Актер Кирилл Кяро рассказал, что ему было сложно жить в общежитии в Москве

Российский и эстонский актер театра и кино Кирилл Кяро рассказал, что во время учебы в театральном училище в Москве жил в общежитии. Он поделился подробностями в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Актер отметил, что заселение в общежитие заняло у него около месяца, так как он долго не мог найти коменданта. Кяро назвал процесс сложным. Ему также было трудно привыкнуть к жизни в общежитии из-за отсутствия личного пространства.

«Мне, домашнему ребенку, отправляющемуся в самостоятельную жизнь, было сложно жить втроем в комнате в общежитии — не хватало личного пространства. После занятий я не сразу возвращался в общагу, а очень много гулял. На прогулках обдумывал этюды», — объяснил актер.

Ранее ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская назвала Москву городом-мясорубкой. Одним из любимых районов столицы телеведущая посчитала Хорошевский, где она жила после переезда в город, — из-за удобного расположения и хороших условий для детей.