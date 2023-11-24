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21:03, 24 ноября 2023Среда обитания

Известный музыкант рассказал о жизни в маленькой «однушке»

Антон Лаврентьев рассказал о жизни в маленькой однокомнатной квартире

Фото: Алексей Никольский / Фотохост-агентство РИА Новости

Известный музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев рассказал, что до знакомства со своей женой, певицей и телеведущей Алиной Астровской, жил в маленькой однокомнатной квартире. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью журналу WomanHit.

«Раньше жил себе в однокомнатной квартире в Черемушках, со своей гитарой, с приставкой, и все меня устраивало. Даже не задумывался, что должна быть определенная цель, и к ней стоит двигаться ежедневно по намеченному маршруту», — признался Лаврентьев.

Экс-ведущий популярного шоу «Орел и решка. Шопинг» добавил, что благодаря супруге, также бывшей ведущей «Орла и решки», их семья уже на протяжении двух лет живет в новой просторной квартире, где обустроена музыкальная студия, а в жилом комплексе есть фитнес-клуб. В дальнейшем, по словам музыканта, они собираются купить загородный дом.

Ранее в ноябре актриса Ирина Безрукова сообщила о покупке загородного дома.

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      Полина Кислицына
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