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18:19, 24 ноября 2023Бывший СССР

Казахстан опроверг планы поставки военной техники в Армению

Минобороны Казахстана: Астана не планирует поставлять военную технику в Армению

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Казахстан не планирует поставлять военную технику в Армению. Информацию об этом опровергло Министерство обороны республики, передает созданный для борьбы с фейками портал stopfake.kz.

«Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что с 2022 года Астана соблюдает запрет на экспорт вооружения и военной техники, и призвали граждан и СМИ доверять только достоверным источникам информации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении поставок вооружения, которые были уже оплачены. Он предложил сократить долг страны перед Москвой за счет не поставленного, но оплаченного оружия.

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      Алевтина Запольская
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