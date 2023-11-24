Казахстан опроверг планы поставки военной техники в Армению

Минобороны Казахстана: Астана не планирует поставлять военную технику в Армению

Казахстан не планирует поставлять военную технику в Армению. Информацию об этом опровергло Министерство обороны республики, передает созданный для борьбы с фейками портал stopfake.kz.

«Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что с 2022 года Астана соблюдает запрет на экспорт вооружения и военной техники, и призвали граждан и СМИ доверять только достоверным источникам информации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении поставок вооружения, которые были уже оплачены. Он предложил сократить долг страны перед Москвой за счет не поставленного, но оплаченного оружия.

