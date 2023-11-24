Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:10, 24 ноября 2023Бывший СССР

Армения предложила России сократить долг Еревана за непоставленное оружие

Пашинян предложил сократить долг Армении перед Россией за непоставленное оружие
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил сократить долг страны перед Россией за оружие, оплаченное Ереваном, но не поставленное Москвой. Его цитирует Armenpress в Telegram.

«Одним из вариантов может быть вычет из долга Республики Армения Российской Федерации в размере выплаченных на оружие сумм. Это один из вариантов, не единственный вариант», — сказал политик.

Пашинян отметил, что сейчас идет диалог о способах решения проблемы. По его словам, Россия сама нуждается в вооружении, а Армения готова работать по этому вопросу. Армянский премьер также выразил надежду, что диалог приведет к конкретным результатам.

Ранее Пашинян заявил, что российская сторона не отправила в республику вооружение, которое было уже оплачено. Пашинян признал наличие проблемы по теме оружия. Кроме того, он сообщал, что Армения проводит реформы в армии с учетом опыта других стран, в том числе Швейцарии.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      Обвиненная в покушении на совершение теракта украинка предстанет перед судом

      На Украине предложили брать налоги с эзотериков

      Москвичей предупредили о серьезных транспортных проблемах

      В МИД России прокомментировали слухи о возможной смене посла в США

      Новый президент Аргентины Милей отменил поездку в США

      Под Москвой два мигранта избили отказавшегося их подвезти пенсионера

      Израильские военные начали покидать здание больницы «Аш-Шифа»

      В Польше заявили о надежде Зеленского на непризнание США поражения ВСУ

      Армения предложила России сократить долг Еревана за непоставленное оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости