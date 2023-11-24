Армения предложила России сократить долг Еревана за непоставленное оружие

Пашинян предложил сократить долг Армении перед Россией за непоставленное оружие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил сократить долг страны перед Россией за оружие, оплаченное Ереваном, но не поставленное Москвой. Его цитирует Armenpress в Telegram.

«Одним из вариантов может быть вычет из долга Республики Армения Российской Федерации в размере выплаченных на оружие сумм. Это один из вариантов, не единственный вариант», — сказал политик.

Пашинян отметил, что сейчас идет диалог о способах решения проблемы. По его словам, Россия сама нуждается в вооружении, а Армения готова работать по этому вопросу. Армянский премьер также выразил надежду, что диалог приведет к конкретным результатам.

Ранее Пашинян заявил, что российская сторона не отправила в республику вооружение, которое было уже оплачено. Пашинян признал наличие проблемы по теме оружия. Кроме того, он сообщал, что Армения проводит реформы в армии с учетом опыта других стран, в том числе Швейцарии.