Пашинян обвинил Россию в срыве поставок оплаченного вооружения

Пашинян: Россия не отправила в Армению вооружение, которое было оплачено

Россия не отправила в Армению вооружение, которое было уже оплачено, Ереван ведет переговоры по поиску компромиссного решения. В срыве поставок Москву обвинил премьер-министр Армении Никола Пашинян, передает ТАСС.

«Что касается непредоставления вооружения и техники в обмен на выплаты, то, конечно, есть такие проблемы. Ведутся консультации о механизмах решения этих проблем», — сказал Пашинян.

Одним из вариантов компромисса премьер-министр назвал сокращение долга Еревана перед Москвой. «Мы готовы работать, надеемся, что дискуссии принесут конкретные результаты», — отметил армянский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Ереван не изменит векторы внешней политики и останется союзником Москвы.

