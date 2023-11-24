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14:19, 24 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян обвинил Россию в срыве поставок оплаченного вооружения

Пашинян: Россия не отправила в Армению вооружение, которое было оплачено

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Россия не отправила в Армению вооружение, которое было уже оплачено, Ереван ведет переговоры по поиску компромиссного решения. В срыве поставок Москву обвинил премьер-министр Армении Никола Пашинян, передает ТАСС.

«Что касается непредоставления вооружения и техники в обмен на выплаты, то, конечно, есть такие проблемы. Ведутся консультации о механизмах решения этих проблем», — сказал Пашинян.

Одним из вариантов компромисса премьер-министр назвал сокращение долга Еревана перед Москвой. «Мы готовы работать, надеемся, что дискуссии принесут конкретные результаты», — отметил армянский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Ереван не изменит векторы внешней политики и останется союзником Москвы.

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      Алевтина Запольская
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