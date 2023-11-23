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16:25, 23 ноября 2023Бывший СССР

Песков рассказал о надеждах России по вопросу внешней политики Армении

Песков: Россия надеется на сохранение Арменией векторов внешней политики

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Россия надеется, что Армения сохранит векторы внешней политики и останется союзником Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, цитирует РИА Новости.

«Мы надеемся, что Армения не меняет векторы своей внешней политики, Армения остается нашим союзником, нашим партнером стратегическим — и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян назвал Европейский союз (ЕС) основным партнером, который поддерживает реализуемую страной программу реформ. Он подчеркнул, что сближение Еревана и ЕС должно быть постоянным и фундаментальным. Как утверждал Симонян, было расширено поле юридических соглашений. Он также высоко оценил решение о размещении миссии ЕС.

23 ноября заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что республика не планирует покидать Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). До этого представитель МИД России Мария Захарова уличила Ереван в попытке скрыть истинные намерения кардинально изменить внешнюю политику.

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      Кристина Есикова
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