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14:58, 23 ноября 2023Бывший СССР

В Армении назвали Евросоюз основным партнером

Спикер парламента Армении Симонян: сближение с ЕС должно быть фундаментальным

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал Европейский союз (ЕС) основным партнером, который поддерживает реализуемую Ереваном программу реформ. Об этом он заявил во время встречи с послами-резидентами и нерезидентами ЕС, аккредитованными в стране, цитирует агентство Armenpress.

«Уважаемые дипломаты, я, как парламентарий, хотел бы донести до вас устремления большинства моих избирателей к Европе. Сближение Армении и Европы должно быть постоянным и фундаментальным», — сказал Симонян.

Он уточнил, что было расширено поле юридических соглашений, сотрудничество по новым направлениям, в том числе диалог по вопросам политики и безопасности между Ереваном и Евросоюзом. Кроме того, спикер парламента высоко оценил решение о размещении миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. По его словам, это стало важным шагом на пути установления стабильности в регионе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова уличила Ереван в попытке скрыть истинные намерения кардинально изменить внешнюю политику. «По-моему, это делается весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада», — сказала она.

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      Кристина Есикова
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