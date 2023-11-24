ФСБ выявила в Крыму завербованного Украиной россиянина

ФСБ задержала крымчанина за отправку на Украину деталей военной авиатехники

В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который отправлял на Украину детали военной авиатехники. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным силовиков, житель Феодосии был завербован украинскими спецслужбами. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене. Он арестован по решению суда.

В ФСБ отметили, что мужчина занимался поиском и переправкой на Украину комплектующих к российской военной технике, получая денежное вознаграждение.

23 ноября сообщалось, что на границе в Брянской области был задержан россиянин, собиравшийся воевать на стороне Украины. Он планировал выехать туда, чтобы вступить в запрещенную террористическую организацию.