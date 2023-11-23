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15:48, 23 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ поймала на границе собиравшегося воевать на стороне Украины россиянина

В Брянской области ФСБ задержала россиянина, направлявшегося на Украину
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

На границе в Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, собиравшегося воевать на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина планировал выехать на Украину, чтобы вступить там в запрещенную в России террористическую организацию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации». Он арестован.

22 ноября сообщалось, что МВД России объявило в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова. Тренера, который воспитал 16 чемпионов мира и Европы, обвиняют в госизмене.

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      Любовь Ширижик
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