ФСБ поймала на границе собиравшегося воевать на стороне Украины россиянина

В Брянской области ФСБ задержала россиянина, направлявшегося на Украину

На границе в Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, собиравшегося воевать на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина планировал выехать на Украину, чтобы вступить там в запрещенную в России террористическую организацию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации». Он арестован.

22 ноября сообщалось, что МВД России объявило в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова. Тренера, который воспитал 16 чемпионов мира и Европы, обвиняют в госизмене.