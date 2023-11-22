Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене. Он воевал на стороне Украины

СКР возбудил дело о госизмене в отношении экс-тренера по кикбоксингу Ахмедова

МВД России объявило в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова. Тренера, который воспитал 16 чемпионов мира и Европы, обвиняют в госизмене.

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении Ахмедова за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заслуженный тренер проходит обвиняемым по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Кадр: «5 канал» / YouTube

Ахмедов уже шесть лет не живет в России

По данным Telegram-канала Mash, Ахмедов живет на территории Украины с 2017 года. Там именитый спортсмен был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1». В 2022 году Ахмедов вступил в отряд теробороны Украины и записался в добровольческий батальон «Хорт». Также известно, что он участвовал в обороне Артемовска (Бахмута).

Кадр: «5 канал» / YouTube

Я не являюсь гражданином Украины и мог бы спокойно переехать в какую-то европейскую страну, жить там, работать. Всю свою жизнь я посвятил спорту, воспитанию чемпионов, бойцов. Меня считают достаточно успешным тренером. Были предложения о работе и из других стран. Я мог бы уехать, но полюбил украинский народ. У меня здесь много воспитанников, друзей. Я не смог уехать и решил остаться Ахмад Ахмедов бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу

Однако у мужчины все еще остается российский паспорт. Утверждается, что его семья также продолжает жить в России. В Дагестане у Ахмедова остались жена и двое сыновей. При этом сам Ахмедов рассказывал, что у его семьи начались проблемы из-за его решения участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, его старшего сына, чемпиона мира, уволили с поста старшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу в 2022 году.

ФСБ уже предъявляла обвинения россиянам за госизмену

Дело Ахмедова — не первое обвинение по статье о госизмене. Ранее следователи Федеральной службы безопасности обвинили в государственной измене матроса Балтийского флота, расследование уголовного дела в отношении фигуранта завершено. Подробности дела в отношении матроса не уточняются, обычное такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

До этого жителя Калининградской области, пытавшегося бежать на Украину, задержали на границе в Белгородской области и возбудили в отношении него дело о госизмене. 56-летний мужчина планировал обойти пункты пропуска у Шебекино, чтобы пробраться на сопредельную территорию и вступить там в Вооруженные силы Украины.

Кадр: «5 канал» / YouTube

В государственной измене заподозрили и главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева. Причиной задержания стала статья Звегинцева в иранском журнале о газовой динамике, хотя в институте отметили, что перед публикацией материал прошел ряд экспертиз о секретности.

Юрист Алексей Гавришев объяснял, какие действия россиян будут расцениваться как государственная измена. Он указал, что госизменой является шпионаж, а также предоставление российскими гражданами сведений, составляющих государственную тайну, международной или иностранной организации. Специалист уточнил, что эта тайна может стать известна человеку, в частности, по службе, работе или учебе.