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21:17, 28 августа 2023Силовые структуры

ФСБ обвинила матроса Балтфлота в госизмене

ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в госизмене, дело передано в военный суд

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Следователи Федеральной службы безопасности обвинили матроса Балтийского флота в государственной измене, расследование уголовного дела в отношении фигуранта завершено, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения», — отмечается в сообщении.

Подробности дела в отношении матроса не уточняются.

Ранее жителя Калининградской области, пытавшегося сбежать на Украину, задержали на границе в Белгородской области и возбудили против него дело о госизмене. 56-летний мужчина планировал обойти пункты пропуска у Шебекино, чтобы пробраться на сопредельную территорию и вступить там в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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