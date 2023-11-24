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09:33, 24 ноября 2023Из жизни

Редчайшую гигантскую крысу впервые смогли сфотографировать

Гигантскую крысу с Соломоновых островов впервые удалось сфотографировать

Фото: Dr Tyrone Lavery / University of Melbourne

Команде австралийских зоологов из Мельбурнского университета впервые в истории удалось сфотографировать редчайшую гигантскую крысу. Об этом сообщается на официальном сайте Мельбурнского университета.

Крысы Вангуну обитают в джунглях на Соломоновых островах. Долгое время эти животные оставались неизученными. Ученые слышали о них только из историй местных жителей, которые рассказывали об огромных крысах, лазающих по деревьям и раскалывающих кокосы зубами.

В 2017 году группе американских ученых удалось собрать образцы кожи Вангуну и провести анализ ДНК, который показал, что их обладатель относится к ранее неизвестному виду крыс Uromys vika. Зоологи предположили, что крысы весят в среднем один килограмм и достигают в длину 45 сантиметров — что примерно в три-четыре раза больше размера и веса обычных крыс. Однако самих грызунов тогда обнаружить не удалось, как и снять на фото. Появилось лишь их название — в честь одноименного острова Вангуну (остров, входящий в архипелаг Соломоновых островов) и примерное описание.

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Ученые из австралийской экспедиции решили подойти к проблеме масштабно и расставили в джунглях сеть из фотоловушек. Им удалось собрать 95 изображений Вангуну. На снимках запечатлены четыре особи.

Исследователи надеются, что открытие поможет защитить вид, поскольку крысы Вангуну находятся под угрозой вымирания. Активная вырубка леса может лишить их привычной среды обитания уже в ближайшие несколько лет.

Ранее сообщалось, что в Великобритании власти не могут справиться с огромными крысами, которые захватили центр города Бернли в графстве Ланкашир. Нашествие крупных грызунов продолжается уже девять месяцев.

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      Антонина Черташ
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