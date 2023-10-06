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17:46, 6 октября 2023Из жизни

Огромные крысы размером с кошку захватили центр британского города

В Великобритании крысы размером с кошку захватили центр города Бернли

Фото: Pauline Bernfeld / Unsplash

В Великобритании власти не могут справиться с огромными крысами, которые захватили центр города Бернли в графстве Ланкашир. Об этом сообщает Daily Star.

Нашествие крупных грызунов продолжается уже девять месяцев. Жители жалуются, что крысы буквально наводнили центральные улицы и «устраивают банкеты в мусорных баках средь бела дня». Владелец нескольких объектов недвижимости Джимми Пиллинг заявил на собрании в мэрии, что лично видел, как сотрудники компании по борьбе с вредителями ловили грызунов размером с кошку. Крысы ничего не боятся и легко взбираются на стены и заборы высотой шесть метров.

По мнению Пиллинга, главной причиной нашествия являются мусорные контейнеры у гастробара на одной из улиц, которые стоят открытыми. Крысы обосновались там, регулярно совершают набеги на окрестные мусорки и даже проникают в квартиры. Мужчина также пожаловался, что горсовет не оказывает никакой помощи местным жителям и те вынуждены нанимать борцов с вредителями самостоятельно.

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На это начальник отдела охраны окружающей среды заявила, что власти проводили мероприятие против крыс на общественных территориях, однако частные владения не входят в их юрисдикцию. При этом представитель Консервативной партии также раскритиковал совет. «Это просто нелепость. Вредители бегают повсюду, а мы, похоже, ничего не делаем», — заявил он.

В конце сентября британские эксперты по вредителям заявили, что в стране началось нашествие суперкрыс-мутантов, на которых не действуют яды. Заявления были сделаны после того, как многие британцы начали публиковать фото и видео грызунов, которые открыто бегают по улицам днем, разоряют мусорные контейнеры и вторгаются в дома.

Ранее сообщалось, что мусорщикам запретили ездить в один из районов британского города Глазго из-за огромных крыс, которые бесчинствуют на его улицах. По словам местных жителей, там можно встретить особей размером с собак породы чихуа-хуа.

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    Никита Савин
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