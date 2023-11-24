Жители рыбацкого города пожаловались на нашествие «миллионов и миллионов крыс»

Крысы захватили рыбацкий городок Карумба в Австралии

Жители рыбацкого города Карумба в Австралии пришли в ужас от нашествия крыс. Об этом сообщает news.com.au.

Австралийцы из рыбацкого городка говорят, что количество крыс заметно увеличилось несколько недель назад и с тех пор их численность постоянно растет, они буквально захватили все побережье. Более того, в социальных сетях появляются десятки видео, на которых видно, что сотни мертвых крыс лежат на набережной, пляже и в воде. Из-за этого в городе распространяется неприятный запах.

«Вдоль русла реки расходится вонь. Прошлой ночью, при лунном свете, река казалась переполненной ими», — прокомментировал свое видео один из жителей Карумбы. Еще один очевидец пожаловался, что на дороге возле соседнего города, примерно в 350 километрах к югу от Карумбы, он видел «миллионы и миллионы крыс». «Каждую мертвую крысу на дороге ели три или четыре сородича. Между дохлыми крысами было около метра. Это безумие», — сказал он.

Эксперты видят причину внезапного взрыва крысиной популяции в обильном сезоне дождей и хорошем урожае, которые создали идеальные условия для их размножения. Крыс стало так много, что им не хватает пищи на материке, поэтому они прыгают в воду и плывут до песчаных островов в поисках пищи. Однако путешествие так истощает их, что они умирают на пути обратно. При этом сократить их численность искусственно не представляется возможным.

Профессор экологии Университета Сиднея Мэтью Краутер полагает, что природа сама должна решить эту проблему. По его словам, популяция грызунов уменьшится сама собой, потому что для них не останется источников пищи.

Ранее сообщалось, что мусорщикам запретили ездить в один из районов британского города Глазго из-за огромных крыс, которые бесчинствуют на его улицах. По словам местных жителей, там можно встретить особей размером с собак породы чихуахуа.