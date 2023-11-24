Депутат ЛНР Гизай заявила, что распад Украины начался 10 лет назад с Майдана

Распад Украины как государства начался десять лет назад — с Майдана, заявила депутат народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Светлана Гизай, пишет РИА Новости.

По ее словам, это было плавное и запланированное уничтожение страны. «Фактический распад Украины начался десять лет назад с событий на Майдане. Уничтожение государства плавное и запланированное», — указала она на момент, когда начались изменения. По мнению политика, Запад расшатывал обстановку в стране осознанно. Гизай добавила, что общественность, молодежь к этим событиям готовили на деньги, получаемые от Запада.

«Мы знали, что очень много фондов, которые работали с молодежью получали гранты от Запада, и у них были свои цели и задачи», — указала депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что распад Украины начался еще в 2014 году, когда там произошел государственный переворот.