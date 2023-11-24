Примкнувшая к ВСУ американка заявила о растущих потерях

Примкнувшая к ВСУ медсестра из США Мациоровски заявила о росте потерь в армии

Приехавшая из США и примкнувшая к Вооруженным силам Украины (ВСУ) медсестра Ребекка Мациоровски заявила, что армия потеряла большое количество бойцов за последнее время. Об этом она написала в статье для Business Insider.

Американка заявила о растущих потерях в украинской армии и отметила, что многие солдаты получили ранения. «И это очень тяжело», — добавила она.

Мациоровски добавила, что нередко военные ВСУ получают некачественные медицинские средства или у них отсутствуют аптечки вовсе. По словам женщины, некоторое ее снаряжение съедают или портят мыши.

Ранее военные ВСУ пожаловались на нашествие мышей в окопах. Украинские солдаты рассказали, что грызуны съедают припасы, снаряжение, а также могут залезть в амуницию.

