Военные ВСУ пожаловались на нашествие мышей в окопах из-за приближения зимы

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на нашествие мышей в окопах из-за приближения зимы и холодов. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам украинских солдат, мыши съедают припасы, снаряжение и грызут беспилотники. Также грызуны могут залезть в амуницию.

В сети также появились сообщения, указывающие, что с подобными проблемами столкнулись все стороны конфликта. Подтвердить их достоверность не представляется возможным.

Ранее комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил о стратегическом проигрыше Украины в противостоянии с Россией. По его словам, в начале российской специальной военной операции множество украинцев были готовы идти на фронт добровольцами, однако позже ситуация изменилась.