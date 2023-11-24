МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайной ситуации

МЧС РФ предложило давать дополнительный выходной людям в чрезвычайной ситуации

МЧС России предложило давать дополнительный выходной людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, например, в случае стихийных бедствий или техногенных аварий. Об этом говорится в подготовленной ведомством пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс», передает РБК.

Свободное время необходимо россиянам для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности. В связи с этим МЧС считает, что гражданам следует предоставить дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты и неоплачиваемый отпуск на срок до пяти дней.

Для получения этих льгот следует подтвердить документально факты проживания в зоне чрезвычайной ситуации, а также нарушения условий жизнедеятельности и потери имущества. Необходимо предоставить справки, выданные органами местного самоуправления.

Поправки планируется рассмотреть на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 ноября.

Ранее работающим россиянам предложили предоставлять пять дней дополнительного отпуска в случае рождения внуков. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

