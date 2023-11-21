Россиянам предложили давать пять дней дополнительного отпуска в одном случае

В Госдуме предложили давать россиянам пять дней отпуска при рождении внуков

Работающим россиянам предложили предоставлять пять дней дополнительного отпуска в случае рождения внуков. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, копия ее письма на имя главы Минтруда Антона Котякова имеется в распоряжении редакции RT.

Необходимость дополнительного отпуска парламентарий объяснила важностью указанного события. В обращении Лантратовой указано, что первые дни после рождения ребенка становятся критическими для семьи, и в это время родители остро нуждаются в помощи близких.

Парламентарий отметила, что в России старшие родственники традиционно помогают в воспитании внуков. Она напомнила, что действующее законодательство относит рождение ребенка у работника к основаниям, по которым ему может быть предоставлен отпуск продолжительностью до пяти календарных дней. При этом заработная платы на указанный период не сохраняется.

Ранее Лантратова призвала предоставить дополнительные выходные дни многодетным родителям. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет она предложила давать до четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц.

