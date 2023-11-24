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18:02, 24 ноября 2023Из жизни

Медведь разгромил машину из-за упаковки конфет и попал на видео

В США крупный медведь забрался в салон машины из-за конфет и устроил погром

В США медведь-барибал забрался в автомобиль ради упаковки конфет и разгромил его изнутри. Об этом сообщает Daily Mail.

Попавший на видео инцидент произошел 10 октября в парке города Литлтон, штат Колорадо. На записи, опубликованной в социальной сети администрацией парка, видно, что сотрудник стоял у двери машины и снимал через стекло крупного медведя, сидящего внутри. Затем мужчина открыл дверь и начал кричать на зверя. Медведь выскочил наружу и убежал.

После этого сотрудник парка снял салон автомобиля, где хищник устроил настоящий погром. Медведь разорвал обшивку кресел и разбил приборную панель, куски которой валялись на сиденьях. Кроме того, животное еще и испражнилось на одно из сидений.

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В администрации парка рассказали, что барибал, которых также называют черными медведями, забрался в машину, потому что внутри лежали конфеты. «Посмотрите, что может сделать с автомобилем медведь, когда голоден и учуял еду внутри», — гласит подпись к ролику.

Ранее жительница США отправилась на пробежку в горы Сьерра-Мадре в Калифорнии и неожиданно встретилась с медведицей и двумя медвежатами. Женщина сняла происшествие на камеру.

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      Никита Савин
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